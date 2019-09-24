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Alanya'da inanılmaz olay! Binayı ateşe verdi

Mahmutlar'da akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen bir gencin neden olduğu iddia edilen olaylar devam ediyor

ASAYİŞ 24.09.2019, 19:40 24.09.2019, 20:13
Alanya'da inanılmaz olay! Binayı ateşe verdi
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, Gold City Turizm Kompleksi yolu üzerinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen bir gencin binayı ateşe verdiği, ateşin büyümeden çevre sakinleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Jandarmanın gözaltına almak istediği gencin bir süre askerleri yanına yaklaştırmadığı, gencin daha sonra sakinleştirilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Alanya #Mahmutlar
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