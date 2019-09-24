Alanya'da inanılmaz olay! Binayı ateşe verdi

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, Gold City Turizm Kompleksi yolu üzerinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen bir gencin binayı ateşe verdiği, ateşin büyümeden çevre sakinleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Jandarmanın gözaltına almak istediği gencin bir süre askerleri yanına yaklaştırmadığı, gencin daha sonra sakinleştirilerek gözaltına alındığı bildirildi.