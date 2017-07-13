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Alanya'da imamın yakınlarından şok iddia 

3 kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklanan imamın yakınları Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

Alanya'da imamın yakınlarından şok iddia 

3 kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklanan imamın yakınları Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:45
Alanya'da imamın yakınlarından şok iddia 
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ALANYA'DA Hal Camisi'nde imamlık yapan, aynı zamanda Alanya Müftülüğü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu Şefliği görevini de yürüten imam F.Ç'nin 3 kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklanmasının ardından yakınlarından şok bir iddia geldi. 
İmam F.Ç'nin arkadaşları, F.Ç'yi şikayet eden ailenin para istediğini iddia ettiler. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu yönde ihbarda bulunduklarını iddia eden imamın arkadaşları "Böyle bir olayın olmadığı yakında ortaya çıkacaktır. Ailenin imamdan para istediğine dair ses kaydını da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduk" dediler. 
Ses kaydında konuşma aile ve imam arasında geçmiyor. İki kişi, kendi aralarında yaptıkları konuşmada ailenin imamdan para istediğini söylüyor. 

İŞTE O SES KAYDI

- Abi merhaba.
- Efendim Yusuf.
- Abi neymiş? 
- Yusuf, o 3 çocuğun babası geldi. Diyor ki benim 7 yaşındaki çocuğu ellemiş diyor. Birader nerede, nasıl ellemiş, falan sıkıştırınca cezasını çeksin şudur, budur. Tabiki cezasını çeksin varsa. Kör bıçakla keserim dedim. Ama kamerada, şurda burda nerede yapmış, ne zaman olmuş derken bu öttü. Öbür aile demiş. Asıl bir şikayetçi kişi var ya. 
- Evet.
- Onlar da bu işin içinde. Adam para istiyor. Bir kaza olmuş diyor. Madem öyle, bu kazanın bir bedelini ödeyin. Gelin anlaşalım, verin şeyi dedi.
- Anladım.
- Kimse bunun şeyi. Arayalım, buluşalım dedi. Telefon numarasını verdi. 
- Feridun Hoca'dan para istiyor doğru mu? Para istiyorlar?
- Haraç istiyorlar.
- Yanımda orada konuşurken 3-4 şahit var. Kızın amcası.
- Tamam Hikmet abi.
- O 3 çocuğun babası. 
- Tamam Hikmet abicim. 
- İş çözüldü gibi kardeşim. Şimdi sadece öbür aile kaldı.İşin kumpas olduğu hemen hemen yüzde 90'laştı şimdi 
- Anladım abicim. Teşekkür ediyorum. 
- Hadi kolay gelsin.

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Son Güncelleme: 14.07.2017 00:51
Anahtar Kelimeler:
Taciz IddiasıImamın Yakınlarışok IddiaAlanya Cumhuriyet BaşsavcılığıTaciz
Yorumlar
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Murat 2017-07-15 04:26:51

Kesinlikle iftira

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Murat 2017-07-15 04:27:11

Kesinlikle iftira

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