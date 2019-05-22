Alanya'da iki turistin şüpheli ölümü!

TATİL için Alanya’ya gelen Belçika uyruklu 74 yaşındaki Fernant Headwig Verschaeve, Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Odaya giren temizlik görevlileri Verschaeve’yi hareketsiz şekilde buldu. Otel yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Belçikalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Okurcalar Mahallesi’ndeki farklı bir otelde konaklayan Litvanya uyruk Gintaras Venckus ise hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Otel yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Venckus’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli olarak değerlendirilen 2 kişinin ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi için cenazeler savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 00:19