Alanya'da iki oğlunu silahla yaralayan baba adliyede

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Hacet Mahallesi'nde Baba Mahmut Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki oğluyla tartıştışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baba Mahmut Ö. belinden çıkartığı ruhsatlı silahla oğlu, 23 yaşındaki Yunus Emre ve 25 yaşındaki Şahin Ö'yü bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kardeş ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Mahmut Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezinde ifadesi alınan Baba Mahmut Ö. adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 14:25