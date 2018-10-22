 Alanya'da iki ayrı kaza! 1'i yabancı 6 yaralı

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, ilk kaza dün saat 11.00'de Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Rus uyruklu Dmitri B.’nin kullandığı 34 FD 7998 plakalı otomobil, Alanya yönünde seyir ederken karşı yönden gelen 31 yaşındaki Ömür A, idaresindeki 07 NTE 34 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada 07 NTE 34 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Bedia Akbulut, 12 yaşındaki Mehmet Emin Akbulut ve Rus uyruklu sürücü Dmitri B. hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındılar. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KAVŞAKTA GÖRÜNMEZ KAZA

Bir diğer kaza ise dün saat 11.30'da Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 32 yaşındaki Hülya D, sevk ve idaresindeki 07 UE 342 plakalı otomobil kavşakta ilerlerken karşı yönden gelen 40 yaşındaki Mehmet B.’nin kullandığı 07 NNR 63 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada Hülya D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 85 yaşındaki Hafize Ömür hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.