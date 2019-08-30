Alanya'da iddaa bayi sahibinin yakaladığı hırsız hakkında karar verildi!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Önceki gün Obagöl Mahallesi 18'nci Sokak üzerindeki iddia bayinin kasasından 3 bin TL para çaldıktan sonra kaçan şüpheliyi işyerinin güvenlik kamerasından tespit eden iddia bayi sahibi hırsızı sahilde yakalayarak Cumhuriyet Polis Merkezine teslim etti. Hırsızlık zanlısı 34 yaşındaki Adem A.'nın, yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu suçundan 3 ayrı ve hırsızlık suçundan 5 ayrı sabıkasının bulunduğu ve Türkiye genelinde 30 ayrı suç işlediği tespit edildi. Hırsızlık zanlısı şahısın gece Obagöl Mahallesinde yer alan bir marketten 5 şişe viski ve 1 karton sigara çaldığının tespit edilmesi üzerine iki ayrı hırsızlık suçundan Cumhuriyet Polis Karakolu'nda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.