Alanya'da 'İcra' operasyonu! 3 tutuklama

Alanya İcra Dairelerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesiyle başlayan operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı

Alanya'da 'İcra' operasyonu! 3 tutuklama
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi: 
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/15758 soruşturma sayılı 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet' suçları ile ilgili olarak, Alanya İcra Dairelerinde usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine 03/10/2018 günü yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğimize gözaltına alınması talimatı verilen şüpheliler M.T., H.T., ve T.D. tutuklanıp, K.T. ve  G.A. isimli 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:23
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