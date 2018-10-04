Alanya'da 'İcra' operasyonu! 3 tutuklama

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/15758 soruşturma sayılı 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet' suçları ile ilgili olarak, Alanya İcra Dairelerinde usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine 03/10/2018 günü yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğimize gözaltına alınması talimatı verilen şüpheliler M.T., H.T., ve T.D. tutuklanıp, K.T. ve G.A. isimli 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:23