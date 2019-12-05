Alanya'da huzur toplantıları devam ediyor! Okul ve okul çevrelerinin güvenliğini konuştular 

ALANYA Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından düzenlenen ‘Huzur Toplantıları’ sürüyor. Şekerhane Mahallesi’nde gerçekleştirilen son toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, mahallede bulunan okulların yöneticileri, Alanya Emniyet Müdürlüğü’nün farklı birimlerinde görevli amirler katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerinin sıkıntı ve sorunları dinlenildi.