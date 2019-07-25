Alanya'da 'huzur' için büyük operasyon! Didik didik arandı

Mehmet AL

ALANYA’da kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, ahlak ile başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü 71 polis memurun katılımyla "Huzur Akdeniz-5" uygulaması yapıldı. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve Önleyici Büro ekiplerinin katıldığı uygulama İlçe giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen sabit uygulama noktası ve kamuya açık alanda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, GBT kimlik ve plaka sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 339 kişi GBT sorgusu yapılırken, 69 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan araçlara 324 TL cezai işlem uygulanırken. 2 araç trafikten men edildi.