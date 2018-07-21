Alanya'da Huzur-Güven operasyonu: Polis her yeri didik didik arıyor

Türkiye genelinde başlatılan "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında  Alanya'da polisler her yeri didik didik aramaya başladı. 

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Alanya'da Huzur-Güven operasyonu: Polis her yeri didik didik arıyor
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TÜRKİYE genelinde başlatılan "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında  Alanya'da polisler her yeri didik didik aramaya başladı. 

Mehmet AL

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Türkiye genelinde başlatılan 'Türkiye Güven-Huzur uygulaması'nın Alanya'da devam edeceği belirtildi. Polis vatandaşlardan şüpheli görülen araç ve kişilerin 155'e haber verilmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 10:16
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