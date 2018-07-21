Alanya'da Huzur-Güven operasyonu: Polis her yeri didik didik arıyor

TÜRKİYE genelinde başlatılan "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında Alanya'da polisler her yeri didik didik aramaya başladı.
Mehmet AL
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.
DENETİMLER SÜRECEK
Türkiye genelinde başlatılan 'Türkiye Güven-Huzur uygulaması'nın Alanya'da devam edeceği belirtildi. Polis vatandaşlardan şüpheli görülen araç ve kişilerin 155'e haber verilmesini istedi.
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 10:16