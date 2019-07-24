Alanya'da hoparlör hırsızı yakayı ele verdi

Alanya'nın Konaklı Mahallesinde park halindeki bir otomobilin hopörlerini çalan 20 yaşındaki genç jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

Alanya'da hoparlör hırsızı yakayı ele verdi
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi'nde dün akşam saat 08:00 sıralarında Menderes Caddesi üzerinde E.T ait 01 EGM 85 plakalı otomobilin hopörlerinin çalındığını görmesi üzerine jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Konaklı Jandarma ekiplerince yaptıkları araştırma neticesinde otomobilden hopörleri çaldığı iddia edilen şüpheli 20 yaşındaki Cihan Y, sıkı takip üzerine cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Karakol komutanlığında Cihan Y.yapılan GBT sorgusunda 5 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Karakolda ifadesi alınan şüpheli Cihan Y, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı cezaevine konuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 17:52
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