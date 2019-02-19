Alanya'da hırsızlıktan suçüstü yakalandı!

Mehmet AL



ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kestel, Oba ve Mahmutlar mahallelerinde ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 42 yaşındaki Murat Y., takibe alındı. Murat Y., Konaklı Jandarma Komutanlığı sivil ekipleri tarafından bir işyerinden hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen şüpheli Murat Y.’nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 10 adet mermi, 2 adet cep telefonu ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Murat Y.’nin üç ayrı hırsızlık suçundan toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.