Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı İnfaz Kısım ekibi tarafından 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yaşındaki Murat D., Hacet Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Murat D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.