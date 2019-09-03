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Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

​​​​Alanya'da hırsızlık suçundan aranırken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASAYİŞ 03.09.2019, 16:37 Melike Temir
Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Mehmet AL

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı İnfaz Kısım ekibi tarafından 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yaşındaki Murat D., Hacet Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Murat D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Alanya #hırsızlık #Asayiş Büro Amirliği #hacet mahallesi
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