Alanya'da hırsızlık yaparken sakatlanmıştı! Cezaevini boyladı

Alanya'da hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle yüz yüze gelmesiyle paniğe kapılarak ikinci kattan aşağı atlayarak sağ ayağını kıran ev faresi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı

Alanya'da hırsızlık yaparken sakatlanmıştı! Cezaevini boyladı
banner404

Mehmet AL

OLAY, Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Önceki gün saat 06.00 sıralarında apartmandaki bir daireye giren şüpheli içerisinde bin 425 TL ve bir miktar döviz bulunan çantayı alarak çıktı. Şüpheli daha sonra aynı apartmanın 2’inci katındaki bir daireye girdi. Girdiği dairede ev sahibinin gürültüleri duyup bağırması üzerine telaşa kapılan şüpheli, balkona çıkıp aşağı atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi sağ ayağı kırıldı. Yürümekte zorlanan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek olayın olduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ekipler hırsızlık şüphelisinin Cihan B. (24) olduğunu tespit etti. Asayiş ekipleri kırık ayağından yola çıkarak yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Cihan B.’i Atatürk Caddesi’ndeki bir iş hanında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edildiği sırada ise ayağının kırık olması nedeniyle aksayarak yürümekte zorlanan Cihan B.’ye polislerin yardım ettiği görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cem Yılmaz: Ben Acun Ilıcalı değilim
Cem Yılmaz: Ben Acun Ilıcalı değilim
  1. MAGAZİN

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472