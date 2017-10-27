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Alanya'da hırsızlık yapan Alman turist yakalandı

Alanya'da bir minibüs ve kuyumcudan altın çalan 67 yaşındaki Alman erkek turist asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi

Alanya'da hırsızlık yapan Alman turist yakalandı

Alanya'da bir minibüs ve kuyumcudan altın çalan 67 yaşındaki Alman erkek turist asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi

27 Ekim 2017 Cuma 14:10
Alanya'da hırsızlık yapan Alman turist yakalandı
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Mehmet AL
OLAY, Küçük Hasbahçe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alman Uyruklu turist Jürgen D(67), kuyumcu dükkanına müşteri gibi girerek tezgahta 2 adet yüzük, 1 adet bileklik, 2 adet bilezik ve 2 adet kolye çaldıktan sonra toplam 125 bin TL tutarındaki altınların ücretini ödemeden çıkarken işyeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Alman vatandaşı Jürgen D., dün Atatürk Caddesi üzerinde çalışır vaziyette olan 07 HUC 60 plakalı minibüsü alarak kaçtı. Minibüs sahibinin minibüsünün çalındığını polise bildirilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler minibüs ile birlikte çevre yolunda yakalanan Alman turisti gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde tercüman aracılığı ile ifadesi alınan Alman turistin yapılan GBT sorgusunda iki gün önce Mahmutlar Mahallesi'nde bir işyerinden cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.   
Alman Jürgen D.'in emniyetteki ifadesinin arından adliyeye sevk edildi. 

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