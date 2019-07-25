Alanya'da hırsızların çaldığı lüks araçtan haber geldi

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’nde dün ‘yok artık’ dedirten bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Aslen Gaziantepli olan Ramazan Aslan’ın evine giren hırsızlar, evdeki cep telefonu gibi değerli eşyaları çaldılar. Eve giren hırsızlar, evdeki değerli eşyaların yanı sıra BMW marka arabanın anahtarını da çaldılar. Hırsızlar daha sonra evden çıkarak anahtarlıktaki kapı açma düğmesiyle arabayı otoparkta tespit edip götürdüler. Arabanın bulunduğu bu akşam Dim TV Ana Haber'de Alper Kutay tarafından duyrulurken hem evi soyulan hem de lüks aracı çalınan Ramazan Aslan ve ailesi ise hırsızlık olayını fark edince adeta şok geçirdiler. İhbar üzerine düğmeye basan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızların her yerde arandığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 19:00