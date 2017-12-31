Alanya'da hırsızlar polisten kaçamadı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 24 Aralık günü saat: 16:30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi Yavuz Apartmanıdaki müşteki Gündoğdu Gülser Şanlıya ait ikmetgahından 1 adet vestel LCD televizyon, 1 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük, 1 adet kol saati, 6500 TL değerinde Samsung marka 165 ekran televizyon, 1000 TL değerinde philips marka televizyon,Asus marka gri renkl 400 TL değerinde Laptop bilgisayar çalınması üzerine Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ekipleri, olayla ilgili olarak ikametgaha daha önce Mustafa.İ, isimli bir şahsın gidip geldiği ve ikametgah anahtarını çoğaltarak hırsızlık olayının gerçekleştirdiği olabileçeğini değerlendiren. Hırsızlık ekipleri yaptıkları araştırmada Adı geçen şüpheli Mustafa İ.olduğunu tespit etmesi üzerine, Eski Devlet Hastanesine giden Asayiş ekiplerini gören hırsızlık şüphelisi Mustafa İ.kaçmaya başladı kısa süren kovalamacının adından yakalanan hırsızlık şüphelisi Mustafa İ.(39), gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Hırsızlık şüphelisi Mustafa İ. verdiği ifadesinde' ev sahiplerinin olmadığı bir zamanda, arkadaşı olan Onur T.'a evde televizyon olduğunu bunu satmak istediğini, televizyonu beraber alalım dediğini bunu kabul ederek ikametgaha gidelim, dedikten sonra şüpheli Onur T.(34), evdeki 165 ekran televizyonu duvardan sökerek aldı, şüpheli Mustafa İ. arkadaşı Onur 'a 6500 TL değerindeki televizyonu 500 TL sattığını söyledi.

Asayiş ekipleri televizyonu satın alan şüpheli Onur T. kaldığı Güllerpınarı Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Sokak üzerindeki kaldığı apart otelde yakalanarak göz altına alındı. çalıntı televizyon Asayiş ekiplerince apart otelden alınarak müştekiye teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 2 hırsızlık şüphelileri Mustafa İ. ve Onur T. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.