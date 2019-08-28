Alanya'da hırsızı iddia bayi sahibi yakaladı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Oba göl Mahallesi 18. Sokak üzerinde dün saat 12:30 sıralarında iddia bayinin kasasından yaklaşık 3 bin TL para çaldıktan sonra kaçan hırsızı iş yeri kamerasından eşgalini tespit ettiği hırsızı aramaya çıkan iddia bayi sahibi 34 yaşındaki Ferit Mert Erdinç kasasından para çalan şüpheliyi sahilde yakalayarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürerek polise teslim etti.

Hırsızlık Şüphelisi 34 yaşındaki Adem A. polis merkezinde yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu suçundan 3 Hırsızlık suçundan 5 dosyadan işlem yapılrken. Türkiye genelinde 30 ayrı suç işlediği tespit edildi.

MARKETÇİ HIRSIZI KARAKOLDA GÖRDÜ

Oba Göl Mahallesi'nde dün gece bir marketten 5 şişe viski 1 karton sigaraları aldıktan kaçan hırsız için şikayet için gittiği market sahibi Adem A. Cumhuriyet Polis Karakolunda hırsızı görünce şok oldu.

Market sahibi hırsız Adem A. visk şişelerini beline soktuğu ve poşete doldururken işyeri kamerasından tespit ettiğini belirterek hırsızdan şikayetçi oldu. Hırsızlık zanlısının karakoldaki işlemleri sürdüğü belirtildi.