Alanya'da her yerde aranıyordu: Ayşenur'un kuzeni yakalandı
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri Ayşenur'un ölümüne sebep olan Amca oğlu Selahattin Sezer saklandığı susuz yaylasında yakalayarak gözaltına alındı zanlı sabah Adliye'ye çıkartılacak
ASAYİŞ 19.11.2019, 19:08 19.11.2019, 19:26
Mehmet AL
ALANYA'DA amcasının oğlu tarafından cinsel saldırıya uyrağan maktül Ayşenur Güven'in duruşması 14 Kasım günü görülmüştü. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Selahhattin S. duruşmaya katılmamış mahkeme heyeti sanığı 14 yıl hapis cezasına çaptırırken hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri zanlı Selahattin S.'yi takibe alarak izini sürdü. Susuz Yaylası'nda saklandığı bir evde akşam saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan zanlı Selahattin S. Alanya Adliyesi'ne sevk edilecek.
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Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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