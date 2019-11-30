Alanya'da her yerde aranan şüpheli otomobilde kıskıvrak yakalandı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye ekiplerince yaptıkları ortak çalışmada iki ayrı suçtan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan şüpheli dün gece otomobil içinde yakalandı
ASAYİŞ 30.11.2019, 10:59
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve devriye ekiplerince dün gece eski Gazipaşa durağında yaptıkları ortak çalışmada fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak ve aracılık etmek, askeri kanuna muhalefet suçundan toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 21 yaşındaki şüpheli
Kerim S., otomobil içinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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