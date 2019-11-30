Alanya'da her yerde aranan şüpheli otomobilde kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve devriye ekiplerince dün gece eski Gazipaşa durağında yaptıkları ortak çalışmada fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak ve aracılık etmek, askeri kanuna muhalefet suçundan toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 21 yaşındaki şüpheli

Kerim S., otomobil içinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.