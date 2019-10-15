Alanya'da hastaneye götürülen yaralı, cezaevi firarisi çıktı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi’nde bir kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, yaralının şüpheli bilgiler ve yanlış beyan vermesi üzerine GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda isimli şüphelinin Burak Ç.’nin (26) 6 ayrı suç ve ‘kasten öldürme’ suçundan 13 yıl hüküm giydiği Muğla Dalaman Ceza İnfaz Kurumu firar ettiği ortaya çıktı.

“Benim kuzenim İzmir’de General sizinle görüşeceğiz”

Şüpheli Burak Ç. yakalayacağını anlayınca polislere,” Ben söylüyorum sizin sisteminiz yanlış. Ben terörist miyim, benim kuzenim İzmir’de General sizinle görüşeceğiz” diyerek harekette bulundu. Polise direnen Burak Ç. güçlükle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Burak Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.