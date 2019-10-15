Alanya'da hastaneye götürülen yaralı, cezaevi firarisi çıktı
Alanya'da ‘kasten öldürme’ suçundan 13 yıl hüküm giydiği cezaevinden firar eden şüpheli polislere yakalanacağını anlayınca “benim kuzenim İzmir’de general, görüşeceğiz sizle” dedi ancak polisleri kandıramadı.
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi’nde bir kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, yaralının şüpheli bilgiler ve yanlış beyan vermesi üzerine GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda isimli şüphelinin Burak Ç.’nin (26) 6 ayrı suç ve ‘kasten öldürme’ suçundan 13 yıl hüküm giydiği Muğla Dalaman Ceza İnfaz Kurumu firar ettiği ortaya çıktı.
“Benim kuzenim İzmir’de General sizinle görüşeceğiz”
Şüpheli Burak Ç. yakalayacağını anlayınca polislere,” Ben söylüyorum sizin sisteminiz yanlış. Ben terörist miyim, benim kuzenim İzmir’de General sizinle görüşeceğiz” diyerek harekette bulundu. Polise direnen Burak Ç. güçlükle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Burak Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|05:39
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2