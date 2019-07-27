Alanya'da hareketli dakikalar! Gece yarısı kumar baskını

Mehmet AL

Alanya'da dün gece yarısı kumar oynattığı tespit edilen bir derneğe polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Alanya Ticaret Odası karşısındada bulunan bir iş hanına gerçekleştirilen baskında dernek adı altında rulet oynatıldığını tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda rulet masasına el koydu. Rulet oynatılanlar arasında yabancı uyruklu vatandaşlarında bulunduğu tespit edildi. Dernek hakkında işlem yapılırken Kumar oynayan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.