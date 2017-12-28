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Alanya'da hareketli dakikalar: Aranan şahıstan çifte silah çıktı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Kısım ekiplerince aranan şahsın üzerinden başkasına ait kimlik, üzerinden ve otomobilinden silah, silaha ait mermiler ele geçirildi

Alanya'da hareketli dakikalar: Aranan şahıstan çifte silah çıktı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Kısım ekiplerince aranan şahsın üzerinden başkasına ait kimlik, üzerinden ve otomobilinden silah, silaha ait mermiler ele geçirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 12:45
Alanya'da hareketli dakikalar: Aranan şahıstan çifte silah çıktı
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Mehmet AL 
EDİNİLEN bilgiye göre; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Kısım ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda aranan C.K. (36) isimli şahıs yapılan çalışma sonucu  otomobiline binerken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir adet silah ve silaha ait mermiler ele geçirilirken üstünden başkasına ait kimlik çıktı. Aranan şüphelinin otomobilinin bagaj kısmında yapılan aramada ise ikinci bir silahla birlikte mermiler ele geçirildi. 
Üzerinde ve otomobilinde yakalanan 2 adet 7,65 capındaki silahların ruhsatsız olduğu tespit edilmesi üzerine, silahlara el konuldu. İfadesi alınmak üzere Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.K 2 adet ruhsatsız silah yakalatmaktan serbest kalırken, Manavgat İcra Mahkemesi'nce 'Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan' tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 13:52
Anahtar Kelimeler:
OtomobilSilahAsayişAlanya
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