Alanya'da günlük kiraya verilen evlere şok baskın!

Mehmet AL (ÖZEL-HABER)

Alanya'da mantar gibi türeyen, günlük kiralanan dairelere büyük gözaltı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekiplerince bu sabah Oba Mahallesindeki sitede oturan çok sayıda evlere yapılan şok baskında dairede oturanların kira kontrotı yapmadıkları ve Emniyet birimlerine haber vermedikleri tespit edilmesi üzerine polis ekipleri kayıtsız kişlerin GBT sorgusundan gecerken, kişiler hakkında işlem yapıldı.

YABANCILARIN SİTESİDE KONTROL EDİLDİ

Alanya polisi Tosmur Mahallesindeki yabancılara ait sitelerde kontrol ederek sitelerde oturan kişileride mercek altına alındı.

Kayıt dışı dairede oturan kişilerin olup olmadığını site sakinlerine sorulması üzerine bazı vatandaşlar ise bu kontrollerden memnun olduklarını dile getirdiler.

POLİS BEKTAŞ VİLLALARINI MERCEK ALTINA ALDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye ekipleri Bektaş Mahallesindeki Villalarda yaptığı kontrollerde ise evleri kiraya veren şahışların Emlakçılık yapmadıkları tespit edildi.

KAYIT DIŞI EVLERİ KİRAYA VERENLERE PARA CEZASI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye ekiplerince bu sabah yapılan şok baskınlarda Oba'da kayıt dışı evi kiraya vererek kontrat yapmadığı ve Emniyet Birimlerine haber vermiyenler hakkında işlem yapılırken, 10 Bin TL'den-100 Bin TL 'ye kadar para cezası verileceği belirtildi.

ALANYA'DA KONTROLLERİN DEVAM EDEÇEĞİ BELİRTİLDİ

Bu sabah Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Aayiş Büro Amirliği ve Devriye ekiplerince yapılan Günübirlik kiraya verilen Daire ve Villaların denetimlerinin sıklaştıralacağı belirtildi.

Asayiş Büro Amiriliği Ekipleri Kayıt dışı olan dairelerde oturan bazı kişilerinde saklanabileceği belirtildi.