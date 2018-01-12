Alanya'da günlük kiralık evlere polis baskını!

Mehmet AL

ALANYA'DA mantar gibi türeyen, günlük kiralanan dairelere polis baskın düzenledi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekiplerince bu gün sitede oturan çok sayıda evlere sıkı denetim yaptı. Polis yaptığı denetimlerde kira kontratı, kayıt yapılıp yapılmadıkları incelendi

POLİS YABANCILARIN SİTESİNİ İNCELEDİ

Alanya polisi Saray Mahallesindeki yabancılara ait sitelerde kontrol ederek sitelerde oturan kişileride mercek altına aldı. Kayıt dışı dairede oturan kişilerin olup olmadığını site sakinlerine sorulması üzerine bazı vatandaşlar ise bu kontrollerin yazın yapılmasını ve yazın daha çok kişlerin geldiklerini söylediler.

KAYIT DIŞI EVLERE PARA CEZASI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye ekiplerince bu sabaha yapılan şok baskınlarda, Oba'da kayıt dışı evi kiraya vererek kontrat yapmadığı ve emniyet birimlerine haber vermeyenler hakkında işlem yapılacağını,10 Bin TL'den-100 Bin TL 'ye kadar para cezası kesileceği belirtildi.

ALANYA'DA DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bu sabah Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Saray Polis Merkezi ekipleri yapılan günübirlik kiraya verilen daire ve villaların denetimlerinin sıklaştıralacağını ve denetimlerinin devam edeceği belirtildi. Kayıt dışı kalan bir çok kişinin aranması olduğu için evrak yaptırmadıkları ve evlerde saklanabileceğini söyleyen polisler yabancı kişileri mutlaka Polis 155'e haber verilmesini istediler.