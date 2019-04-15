Alanya'da görünmez kaza! Boş havuza düşen turist yaralandı

Mehmet AL

OLAY, dün saat 17.30 sıralarında Oba Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kendisine ait bahçedeki boş havuzda temizlik yapan Alman uyruklu Wilfried Englent (84) bir anda dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Alman turistin yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çevredekilerin de yardımıyla boş havuzdan çıkarılan Englent’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Englent’in vücudunun farklı bölgelerinde kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.