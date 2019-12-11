Alanya'da giysi kumbarasına sıkışan çocuğun zor anları!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, dün Yayla yolu üzerindeki Alanya Belediyesi'ne ait giysi kumbarısına giren 6 yaşındaki erkek çocuk sıkıştığı yerden çıkmayınca çevredeki vatandaşlar tarafından İtfaiye ve polis eliplerine haber verildi. Alanya itfaiye ekipleri küçük cocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için balyoz kullanarak demir aksamı kırmadı. Yoğun çabalar sonucu küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çok korktuğu görülen küçük çocuk annesine sarılarak olay yerinden uzaklaştı.