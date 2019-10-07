Alanya'da girdiği denizde dalgalarla boğuşan turistten acı haber!
Alanya'da azgın dalgalara aldırmayarak dün denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Rus turist kaldırıldığı ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti
ASAYİŞ 07.10.2019, 13:06
Mehmet AL
ALANYA'DA yer yer 3-4-5 metreye kadar ulaşan azgın dalgalara rağmen dün saat 16.00'da Tosmur plajında denize giren 59 yaşındaki Rus turist Zurabo Echın denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Rus turist vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldı ve ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Echın'ın bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.Rus turist Zurabo Echin'ın cenazesi Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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