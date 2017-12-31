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Alanya'da gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirine 15 yıl hapis

Alanya'da küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu madde satan kişi 15 yıl 7 ay hapis ve 15 Bin TL adli para cezasına çaptırıldı

Alanya'da gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirine 15 yıl hapis

Alanya'da küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu madde satan kişi 15 yıl 7 ay hapis ve 15 Bin TL adli para cezasına çaptırıldı

31 Aralık 2017 Pazar 12:41
Alanya'da gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirine 15 yıl hapis
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince  3 ay süren teknik takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 ayrı adrese  7 Ocak 2016 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Kasım K.(32) ile birlikte  5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün 10' ncu duruşmada Sanık Kasım K. ile başka suçtan tutuklu bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS bağlantısı kuruldu. Duruşmaya sanığın avukatı katıldı.
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi İddia Makamı esas hakkında mütalasında: Sanık Kasım'ın olayları kabul etmediği ancak fiziki takip tutanakları, tanıkların mahkeme ve soruşturma aşamasındaki beyanları, içici sanıkların uyuştutrucu alımından hemen sonra yakalanması, sanığın içici şüpheliler tarafından teşhis edilmesi, yaşı küçük içiçi şüpheli küçük kız  çoçuğuna şüpheli Kasım'ın defalarca uyuşturcu gönderdiği tespit edildi.
Sanık savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kasım K.'a ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu sabit görüldüğünden 15 yıl 7 ay hapis ve 15 Bin TL adli para cezasına çarptırdı.

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