Alanya'da gençleri zehirleyen o çete çökertildi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Antalya’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alanya’da piyasaya sürdükleri belirlenen bir çete çökertildi

Alanya'da gençleri zehirleyen o çete çökertildi
banner404

UYUŞTURUCU ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda E.D. ve S.B. öncülüğünde şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yerli ve yabancı vatandaşlara sattıkları belirlendi. Operasyon çerçevesinde 10 şüphelinin yapılan fiziki ve teknik takibi sonucu 18 şüpheli, 40 gram kubar esrar, 30 gram skung, 65 gram eroin ve 6 adet sentetik uyuşturucu hapla birlikte gözaltına alındı. Mahkemeye sevke dilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.  

Öte yandan operasyonu sürdüren ekipler bugün saat 06.00’da M.M., M.D., A.S., M.Ş. ve O.E. isimli şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın  düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda ise 2 gram eroin, 10 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 9 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve bir adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon neticesinde toplamda 10 kişi hakkında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan işlem yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manavgat'ta uzman çavuş evinde intihar etti
Manavgat'ta uzman çavuş evinde intihar etti
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479