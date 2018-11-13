Alanya'da gençleri zehirleyen o çete çökertildi

“UYUŞTURUCU ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda E.D. ve S.B. öncülüğünde şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yerli ve yabancı vatandaşlara sattıkları belirlendi. Operasyon çerçevesinde 10 şüphelinin yapılan fiziki ve teknik takibi sonucu 18 şüpheli, 40 gram kubar esrar, 30 gram skung, 65 gram eroin ve 6 adet sentetik uyuşturucu hapla birlikte gözaltına alındı. Mahkemeye sevke dilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Öte yandan operasyonu sürdüren ekipler bugün saat 06.00’da M.M., M.D., A.S., M.Ş. ve O.E. isimli şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda ise 2 gram eroin, 10 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 9 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve bir adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon neticesinde toplamda 10 kişi hakkında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan işlem yapıldı.