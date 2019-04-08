Alanya'da gençleri zehirleyecekti! Kıskıvrak yakalandı

Alanya'da gençlere 50 TL karşılığında eroin satan uyuşturucu satıcısı narkotik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalanarak emniyete getirildi. Emniyette ifadesi alınan zehir taciri ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya'da gençleri zehirleyecekti! Kıskıvrak yakalandı
banner404

MEHMET AL 

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ercan B. (34) Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde Ercan B. ile buluşan iki genci durduran narkotik ekipleri, C. T. (19) ve A. D. (20) adlı gençlerin üzerinde yaptıkları aramada  0,32 gram eroin buldu. Gençlerin, eroini 50 TL karşılığında Ercan B'den aldıklarını söylemeleri üzerine Narkotik ekipleri şüpheli Ercan B'nin Oba Mahallesi'ndeki ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 ayrı paket halinde satışa hazır toplam 2,09 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekiplerince gözaltına alınan Ercan B, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Narkotik ekiplerince  yakalanarak gözaltına alınan C.T ve A.D  'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Eroin maddesi satan 34 yaşındaki Ercan B, ise  emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da bir kardeşin en acı görevi
Antalya'da bir kardeşin en acı görevi
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479