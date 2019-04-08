Alanya'da gençleri zehirleyecekti! Kıskıvrak yakalandı

MEHMET AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ercan B. (34) Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde Ercan B. ile buluşan iki genci durduran narkotik ekipleri, C. T. (19) ve A. D. (20) adlı gençlerin üzerinde yaptıkları aramada 0,32 gram eroin buldu. Gençlerin, eroini 50 TL karşılığında Ercan B'den aldıklarını söylemeleri üzerine Narkotik ekipleri şüpheli Ercan B'nin Oba Mahallesi'ndeki ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 ayrı paket halinde satışa hazır toplam 2,09 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekiplerince gözaltına alınan Ercan B, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Narkotik ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan C.T ve A.D 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Eroin maddesi satan 34 yaşındaki Ercan B, ise emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.