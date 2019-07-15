Alanya'da genç kızın şok ölümü! Restoranda yemek yedikten sonra...

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre 13 Temmuz akşamı Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan 17 yaşındaki Sofia Lanshakova önce Mahmutlar'da bulunan Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ile Alanya Özel Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Rus genç kıza yapılan tüm müdahelelere rağmen Sofia Lanshakova yaşamını yitirdi. Genç kızın cesedi Cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mahmutlar Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.