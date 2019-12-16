Alanya'da genç kızın evine uyuşturucu baskını

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Konaklı'da yapılan operasyonda, Gamze T'nin (24) evinden çıkan Mithat K. (24) adlı gencin üstünü arayan jandarma ekipleri, 3 parça halinde toplam 1,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Daha sonra Gamze T'nin ikametinde yapılan aramada 1,43 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi bulundu. Gamze T'nin evinde bulunan Kanat Y. (48) adlı şahsın üzerinde ise 2 parça halinde toplam 5,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan üç zanlı hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Zanlılar, yarın adliyeye sevk edilecekler.