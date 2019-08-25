Alanya'da genç kız uyuşturucu taciri çıktı

EDİNİLEN bilgilere göre, Sugözü Mahallesinde yakalanan Alanya nüfusuna kayıtlı H.M. (24) üzerinde yapılan aramada 0,10 gram Eroin, 0,50 Esrar, 2 adet Lyrica hap ve 2 adet Suboxone hap ele geçirildi. Genç kızın hakkında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılacak.