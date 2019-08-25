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Alanya'da genç kız uyuşturucu taciri çıktı
Alanya'da caddede yakalanan H.M. üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
ASAYİŞ 25.08.2019, 20:05 25.08.2019, 20:13 Enes Subaşı
EDİNİLEN bilgilere göre, Sugözü Mahallesinde yakalanan Alanya nüfusuna kayıtlı H.M. (24) üzerinde yapılan aramada 0,10 gram Eroin, 0,50 Esrar, 2 adet Lyrica hap ve 2 adet Suboxone hap ele geçirildi. Genç kızın hakkında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılacak.
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