banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Alanya'da genç kız uyuşturucu taciri çıktı

Alanya'da caddede yakalanan H.M. üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

ASAYİŞ 25.08.2019, 20:05 25.08.2019, 20:13 Enes Subaşı
Alanya'da genç kız uyuşturucu taciri çıktı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Sugözü Mahallesinde yakalanan Alanya nüfusuna kayıtlı H.M. (24) üzerinde yapılan aramada 0,10 gram Eroin, 0,50 Esrar, 2 adet Lyrica hap ve 2 adet Suboxone hap ele geçirildi. Genç kızın hakkında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılacak.

#Cadde #kıskıvrak #zehir taciri
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545