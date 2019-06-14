Alanya'da genç adamın dramı! Eşini ve çocuklarını arıyor

Alanya kırsalında yer alan Bademağacı Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Yılmaz Solak, 1 Haziran’da iki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışan eşi Songül Solak’ı arıyor.

Alanya'da genç adamın dramı! Eşini ve çocuklarını arıyor
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1 Haziran’da 22 yaşındaki eşi Songül Solak’ı, çocukları 4 yaşındaki Sabriye ve 3 yaşındaki Umutcan ile Konaklı Mahallesi’nde yaşayan kayınvalidesinin evine bıraktığını söyleyen Solak, o günden beri ne eşini ne de iki küçük çocuğunu görebiliyor. Eşinin ailesinin “Nerede olduklarını bilmiyoruz” dediğini söyleyen Solak, “Bildiklerini ama söylemediklerini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Gözü yaşlı baba, “Hiçbir problemimiz yoktu. Annesinin evinden kayboldu. 14 gündür haber alamıyorum. Çocuklarımı istiyorum” dedi. Solak, kayıp ihbarında bulunduğunu ancak henüz yetkililerden bir haber de alamadığını bildirerek, eşini ve çocuklarını görenlerden kendisine yardımcı olmalarını istedi.

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