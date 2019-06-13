Alanya'da gelin ve kaynananın tahliye sevinci!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 27 Eylül 2018 tarihinde meydana geldi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Kübra A.(31) ve Nesrin T. (66) isimli şüphelilerde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucuyu Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde üzerindeki bir işyerinde sakladığını tespit etti. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepenin içine gizlenmiş bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili Kübra A. ve Nesrin T.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Nesrin T. mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Kübra A, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kübra A., son kez hakim karşısına çıktı. Davaya “Uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuksuz yargılanan Nesrin T. ile başka bir suçtan dolayı ceza evinde bulunan Nesrin T.’nin oğlu Özer T. de müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, Nesrin T’nin beraatına, Kübra A.’nın 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına çaptırılarak tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Beraat ve tahliye kararını duyan gelin kaynana birbirlerine sarılarak mahkeme yetine teşekkür ettiler. Sanık Özer T. ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırıldı. Özer T., başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 16:29