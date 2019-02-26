Alanya'da gece yarısı korkunç cinayet!

Alanya’da dün gece evden ayrılma konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan Nevzat Esen, ev arkadaşı Recep E. tarafından 6 yerinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi 

Alanya'da gece yarısı korkunç cinayet!
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- Mehmet AL

OLAY, dün gece Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden ayrılma konusunda aralarında anlaşmazlık çıkması sonucunda ev arkadaşları Recep.E. (44) ve Nevzat Esen (52) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Recep E., yanındaki bıçak ile Nevzat Esen'i vücudun 6 yerinden bıçakladı. Ardından durumu sağlık ekiplerine bildiren Recep E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine de evi bulma konusunda yardımcı olduktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede Nevzat Esen'inin aşırı kan kaybından öldüğü tespit edildi. Nevzat Esen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Nevzat Esen'in bir ay önce eşinden boşandığı ve soğuk demirci olarak çalıştığı belirtildi. Olayın ardından kaçan Recep E. İse polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:42
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