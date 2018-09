Alanya'da fuhuştan yakalanan şüpheli serbest

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Muhafaza görevini kötüye kullanma' ve 'Fuhşa aracılık etme' gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Kenan C.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler Kenan C.'yi dün Saray Mahallesi'nde gözaltına aldı.

olis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan C., savcılıktaki ifadesinde, 2014 yılında otel işletmeciliği yaptığı dönemde 2 yabancı uyruklu kadının resepsiyondan oda kiralayarak otelde konakladığını belirtti. Kenan C., "Kadınlar, otelimizde konaklayan başka erkeklerle para karşılığı beraber olmuş. Polis bu kadınları fuhuş suçundan uzun süre takip ediyormuş. Bunu da o tarihteki polis baskınından sonra öğrendik. Olayla bir ilişkim yok" dedi. Kenan C., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.