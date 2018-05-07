Alanya'da fuhuş yapan 20 kadın sınır dışı edildi

- Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "Fuhuş için aracılık etmek, fuhuşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak" suçlarından aralarında 5 kamu görevlisinin de bulunduğu T.B., Ş.O., F.M.E., N.E., M.G., M.A., H.Ç., Ç.A., H.A.G., M.B., S.D., N.K., Y.B., M.B., M.K., H.T., M.D., E.K., F.Y., T.C. ve Y.B. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyonda, zorla fuhuşa sürüklenen 20 kadın ise polis ekiplerince kurtarılmıştı. 21 Zanlının sorgusu sürerken, 5 Mayıs Cumartesi günü gece 23.00 saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 20 kadın , Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya götürüldü. Halen sorguları süren ve aralarında 5 kamu görevlisinin de yer aldığı 21 zanlının ise yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.