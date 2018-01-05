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Alanya'da fuhuş pazarlığında yakalanan zanlı cezaevinde

Alanya'da 2 Özbekistanlı ve Gürcistanlı kadınları fuhuşa teşvik ederken, operasyonla yakalanan zanlı 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olduğunun belirlenmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

Alanya'da fuhuş pazarlığında yakalanan zanlı cezaevinde

Alanya'da 2 Özbekistanlı ve Gürcistanlı kadınları fuhuşa teşvik ederken, operasyonla yakalanan zanlı 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olduğunun belirlenmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

05 Ocak 2018 Cuma 10:01
Alanya'da fuhuş pazarlığında yakalanan zanlı cezaevinde
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece 00.55 sıralarında otomobilde fuhuş pazarlığı ihbarı aldılar. Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelin önünde polis şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde bulunan Gürcistan uyruklu Allazova G. (30),Özbekistan uyruklu Zulayha T.(35) ve Khuvoyda A.(32) gözaltına alınırken, para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen 22 yaşındaki A. E. yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen şüpheli A.E.(22) Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli A.E.'ye yapılan GBT sorgusunda 'Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin etmek ' suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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