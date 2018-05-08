Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyede

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda " Fuhuş için aracılık etmek, fuhuşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak" suçlarından aralarında 5 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken; 3’ü kadın 14 kişi ifadeleri alındıktan sonra bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliye ye sevk edildi.

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