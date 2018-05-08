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Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyede

Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3’ü kadın 14 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyede

Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3’ü kadın 14 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

08 Mayıs 2018 Salı 11:56
Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyede
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- Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "Fuhuş için aracılık etmek, fuhuşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak" suçlarından aralarında 5 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken; 3’ü kadın 14 kişi ifadeleri alındıktan sonra bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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AlanyaFuhuşAdliye
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