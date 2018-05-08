Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
99364
ALTIN
182.054
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8459
EURO
5.1228
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...

Alanya'da fuhuş operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Alanya’da polisin fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Alanya'da fuhuş operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Alanya’da polisin fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

08 Mayıs 2018 Salı 19:42
Alanya'da fuhuş operasyonunda 13 kişi tutuklandı
banner404

ALANYA cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5'i kamu görevlisi 21 şüpheli hakkında 'fuhuş için aracılık etmek', 'fuhşa yardım etmek', 'rüşvet alıp vermek', 'görevi kötüye kullanmak' gibi suçlardan gözaltı kararı çıkarıldı. Geçen cuma günü harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 4'ü kamu görevlisi 7 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, fuhuş yaptırdığı öne sürülen 3'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Fuhuş mağduru aralarında Rus ve İran uyrukluların da bulunduğu çoğu Kırgız 20 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
PolisFuhuş Operasyonuşüpheliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyoncuların kabusu olan çeteye nefes kesen operasyon!
Kamyoncuların kabusu olan çeteye nefes kesen operasyon!
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın elbise dolabından çıktı
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın elbise dolabından çıktı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim