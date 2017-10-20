Alanya'da fuhuş operasyonu: İnternetten pazarlık yapan 2 kişi yakalandı

Haber:Mehmet AL

Alanya'da polisin fuhuş operasyonunda,Özbekistan uyruklu kadını internet yoluyla Alanya'da eskort adı altında fuhuşa pazarladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece 23:00 saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki bir evden internet aracılığı fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. Ekiplerin yaptığı oprerasyonda, Alanya'da eskort adı altında fuhuş pazarlığı yapan 56 yaşındaki A.A ile Fuhuş için pazarlanan Özbekistan uyruklu 31 yaşındaki Shokhonoza K., yakalanasrak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan Özbekistan uyruklu kadın ile fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen A.A Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.