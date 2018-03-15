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Alanya'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 4 gözaltı

Alanya'da yapılan fuhuş operasyonunda, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 2 kadınla onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Alanya'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 4 gözaltı

Alanya'da yapılan fuhuş operasyonunda, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 2 kadınla onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

15 Mart 2018 Perşembe 12:56
Alanya'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 4 gözaltı
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Haber: Mehmet AL 
ALANYA'DA yapılan fuhuş operasyonunda, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 2 kadınla onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 
Fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen şüphelinin kimliğini belirleyen polis, zanlıya pusu kurarak saat 21:48 sıralarında 07 ND 74 plakalı otomobille Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Otomobili durduran ekipler, Kıgızistan uyruklu Gülnaz S.(35), ve Özbekistan uyruklu Marianma B.(25)'yı fuhşa zorladığı iddia edilen Yakup G.(49) ve Metin G.(26) gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilirken, daha öncede 'fuhşa teşvik' suçundan sabıkası olan Yakup G.ve Metin G. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.

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Son Güncelleme: 15.03.2018 14:11
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