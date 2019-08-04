banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da fuhuş operasyonu: 1 kadın 3 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri fuhuş operasyonunda yakalanan  2 kadın 7 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemede 1 kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler

ASAYİŞ 04.08.2019, 11:09 04.08.2019, 12:54 Enes Subaşı
Alanya'da fuhuş operasyonu: 1 kadın 3 kişi tutuklandı
banner404

Mehmet AL
ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde bir otelde zorla fuhuş yaptırdıklarını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler bugün Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele yaptıkları fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
2'si kadın 7 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen 1 kadın 4 kişi nöbetçi mahkemece tutuklsuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 1 kadın 3 kişi  zorla Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.

#alanya asayiş #Alanya Haber #haber alanya #son dakika alanya #son dakika asayiş #alanya son dakika haber #asayiş alanya #alanya haberleri #haberler alanya
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 04 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:58
Öğle 13:08
İkindi 16:56
Akşam 20:09
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545