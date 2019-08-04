Alanya'da fuhuş operasyonu: 1 kadın 3 kişi tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde bir otelde zorla fuhuş yaptırdıklarını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler bugün Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele yaptıkları fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2'si kadın 7 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen 1 kadın 4 kişi nöbetçi mahkemece tutuklsuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 1 kadın 3 kişi zorla Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.