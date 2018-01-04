Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece 00.55 sıralarında otomobilde fuhuş pazarlığı ihbarı aldı. Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelin önünde polis şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde bulunan Gürcistan uyruklu Allazova G. (30) ve Özbekistan uyruklu Zulayha T.(35) ve Khuvoyda A.(32) gözaltına alınırken, para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen A.E. yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen şüpheli A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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