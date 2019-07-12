Alanya'da fotoğraf çekmek isteyen turist 3 metre yüksekten yere çakıldı!

Mehmet AL
OLAY, önceki gün saat 00.30 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Konakladığı otelin bahçesinde cep telefonu ile fotoğraflar çeken Rus uyruklu Kristina İltubaeva (30) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sert zemine düştü. Durumu fark eden çevredekileri 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşerken darbe alması sonucu ağır yaralanan İltubaeva’yı ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Rus kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.