Alanya'da fotoğraf çekmek isteyen turist 3 metre yüksekten yere çakıldı!

Alanya’da konakladığı otelin bahçesinde fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düşen Rus kadın turist ağır yaralandı.

Alanya'da fotoğraf çekmek isteyen turist 3 metre yüksekten yere çakıldı!
banner404

Mehmet AL

OLAY, önceki gün saat 00.30 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Konakladığı otelin bahçesinde cep telefonu ile fotoğraflar çeken Rus uyruklu Kristina İltubaeva (30) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sert zemine düştü. Durumu fark eden çevredekileri 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım  istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşerken darbe alması sonucu ağır yaralanan İltubaeva’yı ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Rus kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çocuk intihar bombacısı düğünü kana buladı
Çocuk intihar bombacısı düğünü kana buladı
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472