Alanya'da foseptik çukuruna düşmüştü! 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; talihsiz adam 10 Haziran günü Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki 4 yıldızlı bir otele ait foseptik çukuruna düşerek ağır yaralandı. Otelin işçisi olan 38 yaşındaki Fahri Er, çağırılan 112 Acil Servis'le Özel Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Er, yapılan tüm müdahelelere rağmen dün gece yaşamını kaybetti. Talihsiz işçinin cesedi Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 00:43