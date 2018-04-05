Alanya'da firari böyle yakalandı

YENİ Alanya Haber Merkezi'ne 'Silahlı saldırı' olarak bildirilen olay, polisin cezaevi firarisi operasyonu çıktı. Edinilen bilgiye göre sivil polis ekibi, Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde bir süredir izini sürdüğü cezaevi firarisini tespit etti. Polisin 'Dur' ihtarı ve silah çekmesi üzerine firari kaldırımda yere yattı. Firari ardından üç sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Bu anları gören bazı vatandaşlar olayın bir silahlı saldırı olduğunu düşündü. Ardından olay yerine gelen bir sivil polis aracına bindirilen firari, Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firarinin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Firarinin "Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmit Cezaevi'nde yatarken firar eden Burak E. (22) olduğu öğrenildi.
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