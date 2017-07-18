Alanya'da FETÖ üyesi yakalandı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakol devriye ekipleri dün gece şüphe üzerine durdurulan O.Y.(27) yapılan GBT sorgusunda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgüt Üyesi olmak suçundan İstanbul 3'ncü Sulh Ceza Hakimliğince arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen FETÖ/PDY Terör Örgüt Üyesi O.Y Gülhane Tıp Fakultesi 4 sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Jandarma Karakol Kamutanlığında ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edildi.

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